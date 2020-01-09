Брянские спортсменки завоевали Кубок России по волейболу на снегу

9 Янв. 2020 2020-01-09T17:47:16+03:00

Соревнования проходили в Липецке и завершились 8 января. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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Брянские спортсменки выиграли кубок России по волейболу на снегу. Соревнования проходили в Липецке и завершились 8 января.

За победу боролись 20 команд: 12 мужских и 8 женских. Впервые в турнире поучаствовала команда брянского городского спортивного комбината «Спартак».

Наши землячки выиграли три игры в группе, полуфинал и финал у соперниц из Казани. Обойдя конкурентов, брянские спортсменки получили путевки на чемпионат Европы, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU