2020-01-09T17:32:52+03:00
Общество

На новогодних праздниках брянские таможенники завели четыре уголовных дела

Еще 35 административных протоколов
Мария Дедкова
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Два грузовика остановили в Брянской области вернули Беларусь, а еще два – находятся на проверке.Два грузовика остановили в Брянской области вернули Беларусь, а еще два – находятся на проверке.Фото: пресс-служба Брянской таможни
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Брянские таможенники за новогодние праздники завели 35 административных и 4 уголовных дел.

Больше всего нарушений выявили при перемещении мяса, колбас и алкоголя.

- Два уголовных дела возбуждены по фактам пересылки в международных почтовых отправлениях таблеток, содержащих психотропные и наркотические вещества, еще два - по фактам контрабанды марихуаны и МДМА, - рассказал и. о. заместителя начальника таможни Денис Дандыкин. - Административные дела возбуждались в основном за нарушение норм ввоза алкоголя и мяса. Только в поездах, следующих из Украины и Молдавии, выявили около 1,3 тонн мяса и колбасы неизвестного происхождения. У 10 иностранцев выявили 220 литров «лишнего» алкоголя.

Два грузовика остановили в Брянской области вернули Беларусь, а еще два – находятся на проверке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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