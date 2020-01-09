На новогодних праздниках брянские таможенники завели четыре уголовных дела
Брянские таможенники за новогодние праздники завели 35 административных и 4 уголовных дел.
Больше всего нарушений выявили при перемещении мяса, колбас и алкоголя.
- Два уголовных дела возбуждены по фактам пересылки в международных почтовых отправлениях таблеток, содержащих психотропные и наркотические вещества, еще два - по фактам контрабанды марихуаны и МДМА, - рассказал и. о. заместителя начальника таможни Денис Дандыкин. - Административные дела возбуждались в основном за нарушение норм ввоза алкоголя и мяса. Только в поездах, следующих из Украины и Молдавии, выявили около 1,3 тонн мяса и колбасы неизвестного происхождения. У 10 иностранцев выявили 220 литров «лишнего» алкоголя.
Два грузовика остановили в Брянской области вернули Беларусь, а еще два – находятся на проверке.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU