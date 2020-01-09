В Брянске после новогодних праздников приступили к работам на Литейном мосту

9 Янв. 2020 2020-01-09T16:49:49+03:00

9 января на объекте работают 60 человек и около 30 единиц техники Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

До этого строители готовили площадку и завозили материалы

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В Брянске 8 января возобновили работы на Литейном мосту. На праздниках строители готовили площадку и привозили материалы.

9 января на объекте работают 60 человек и около 30 единиц техники. Сейчас строители устанавливают сваи. Из 168 необходимых конструкций готовы уже 120. 10 января рабочие приступают к устройству ростверков.

- В прошлом году был хороший темп работ, надеюсь, в этом году он не снизится, - отметил глава Брянской городской администрации Александр Макаров.

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ИСТОЧНИК KP.RU