В Брянске после новогодних праздников приступили к работам на Литейном мосту
До этого строители готовили площадку и завозили материалы
9 января на объекте работают 60 человек и около 30 единиц техникиФото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске 8 января возобновили работы на Литейном мосту. На праздниках строители готовили площадку и привозили материалы.
9 января на объекте работают 60 человек и около 30 единиц техники. Сейчас строители устанавливают сваи. Из 168 необходимых конструкций готовы уже 120. 10 января рабочие приступают к устройству ростверков.
- В прошлом году был хороший темп работ, надеюсь, в этом году он не снизится, - отметил глава Брянской городской администрации Александр Макаров.
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ИСТОЧНИК KP.RU