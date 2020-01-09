На жительницу Брянска завели уголовное дело за покупки с чужой картой

9 Янв. 2020 2020-01-09T16:13:38+03:00

За «мошенничество с использованием электронных средств платежа» горожанке грозит до пяти лет колонии. Фото: Евгения ГУСЕВА

Изменить размер текста: A A

В Брянске на 37-летнюю горожанку завели уголовное дело за покупки с чужой картой.

Как рассказала полицейским 52-летняя заявительница, свою кредитную карту она передала родственнику. Через некоторое время женщина начала получать сообщения об оплате покупок в магазинах одежды, продуктовых торговых точках и кафе. Оказалось, что родственник кредитку потерял. А расплачивался картой неизвестный злоумышленник.

- Им оказалась 37-летняя жительница Советского района, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Подозреваемая призналась, что нашла карту на улице и почти сразу сделала для проверки мелкую покупку. Затем она приобрела одежду и продукты. Когда карта оказалась заблокирована, женщина выбросила ее.

За «мошенничество с использованием электронных средств платежа» горожанке грозит до пяти лет колонии. Потраченные деньги потерпевшей она вернула.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU