На жительницу Брянска завели уголовное дело за покупки с чужой картой
В Брянске на 37-летнюю горожанку завели уголовное дело за покупки с чужой картой.
Как рассказала полицейским 52-летняя заявительница, свою кредитную карту она передала родственнику. Через некоторое время женщина начала получать сообщения об оплате покупок в магазинах одежды, продуктовых торговых точках и кафе. Оказалось, что родственник кредитку потерял. А расплачивался картой неизвестный злоумышленник.
- Им оказалась 37-летняя жительница Советского района, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Подозреваемая призналась, что нашла карту на улице и почти сразу сделала для проверки мелкую покупку. Затем она приобрела одежду и продукты. Когда карта оказалась заблокирована, женщина выбросила ее.
За «мошенничество с использованием электронных средств платежа» горожанке грозит до пяти лет колонии. Потраченные деньги потерпевшей она вернула.
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ИСТОЧНИК KP.RU