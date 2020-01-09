2020-01-09T17:02:07+03:00
Спорт

Семь брянских спортсменов поучаствуют в Олимпийских играх в Токио

Однако, скорее всего, выступать атлеты будут под нейтральным флагом
Мария Дедкова
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Напомним, 9 декабря по решению международного антидопингового агентства российскую сборную отстранили от участия в Играх.Напомним, 9 декабря по решению международного антидопингового агентства российскую сборную отстранили от участия в Играх.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Стал известен список спортсменов, которые будут представлять Брянскую область на Олимпиаде в Токио. В нем - семь наших земляков, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Это велогонщица Татьяна Капитанова , легкоатлеты Илья Иванюк, Виктория Васейкина, Дарья Нидбайкина и Нина Морозова. В числе кандидатов также представительница вольной борьбы Татьяна Смоляк и пловец Илья Бородин.

Однако выступать атлетам, скорее всего, придется под нейтральным флагом. Напомним, 9 декабря по решению международного антидопингового агентства российскую сборную отстранили от участия в Играх.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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