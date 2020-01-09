Семь брянских спортсменов поучаствуют в Олимпийских играх в Токио
Стал известен список спортсменов, которые будут представлять Брянскую область на Олимпиаде в Токио. В нем - семь наших земляков, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Это велогонщица Татьяна Капитанова , легкоатлеты Илья Иванюк, Виктория Васейкина, Дарья Нидбайкина и Нина Морозова. В числе кандидатов также представительница вольной борьбы Татьяна Смоляк и пловец Илья Бородин.
Однако выступать атлетам, скорее всего, придется под нейтральным флагом. Напомним, 9 декабря по решению международного антидопингового агентства российскую сборную отстранили от участия в Играх.
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ИСТОЧНИК KP.RU