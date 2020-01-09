В Брянскую область запретили привозить белорусскую говядину

9 Янв. 2020 2020-01-09T14:52:24+03:00

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В Брянскую область не пустят белорусскую говядину. Причиной таких ограничительных мер стали поставки мяса с нечитаемыми клеймами. Специалисты считают, что такая продукция может быть опасна.

- Есть вероятность, что под видом белорусской говядины поставляется продукция третьих стран, в том числе из Украины и других государств с нестабильной эпизоотической обстановкой, - говорят в Управлении Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. - В число попавших под действие данным мер попали ОАО «Бобруйский мясокомбинат», ООО «Мясокомбинат Поставский», ПУП «Миорский мясокомбинат», УП «Березовский комбинат кооперативной промышленности», ОАО «Слуцкий мясокомбинат», ООО «Акдимол» и ООО «Мясной двор «Тарасово».

Такие грузы будут отправлять обратно.

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ИСТОЧНИК KP.RU