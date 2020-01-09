2020-01-09T14:29:57+03:00
Авто

За год в Брянске поймали полсотни водителей под «кайфом»

Всего от управления отстранили 924 нетрезвых автомобилиста
Анна ЛЕВКИНА
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За год автоинспекторы зарегистрировали в Брянске 5251 ДТП, в которых получили механические повреждения автомобили. А всего в городе пресекли 58848 нарушений Правил дорожного движения. Причем в каждом пятом случае не по правилам передвигались становились пешеходы.

Больше 900 раз от управления отстраняли нетрезвых водителя. В 55 случаях опьянение оказывалось наркотическим. Еще 94 человека попались на пьяной езде повторно: на них возбудили уголовные дела.

- За совершенные административные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения 886 водителей лишили права управления транспортными средствами по решению суда, 236 водителей подвергли административному аресту, - уточнили в городском отделе ГИБДД.

Кроме того, в условном ТОПе популярных нарушений 2019 года оказались:

- езда с не пристегнутым ремнем безопасности (3424)

- проезд на запрещающий сигнал светофора (2466)

- нарушение правил перевозки детей-пассажиров (664)

- выезд на встречную полосу (402).

Кстати, немало нарушений ПДД и у водителей автобусов - около 6,5 тысяч.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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