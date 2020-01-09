В Брянской области для бюджетников вырос МРОТ

9 Янв. 2020 2020-01-09T14:02:50+03:00

В Брянской области с января вырос МРОТ. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

С января он составляет 12,2 тысячи рублей

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С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда в Брянской области вырастет почти на одну тысячу рублей и составит 12,2 тысячи рублей.

Речь идет о бюджетниках, рассказали в правительстве региона. Для работников внебюджетных организаций «минималка» составит 13 тысяч рублей.

К слову, размер минимальной оплаты труда увеличился по сравнению с 2019-м на тысячу и на 700 рублей соответственно.

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ИСТОЧНИК KP.RU