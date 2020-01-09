За новогодние праздники в Брянской области родилось больше 160 детей
А в ночь с 31 декабря на 1 января - семь малышей
За первые восемь дней нового года на Брянщине родилось больше 160 детей.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в Брянской области родилось семь детей.
Первый в этом году ребенок появился на свет в 00.30 1 января в Брасовском районе. Вес маленького Артема – два килограмма 750 граммов.
А всего за новогодние праздники в регионе появились на свет больше 160 детей, сообщает ГТРК "Брянск".
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ИСТОЧНИК KP.RU