2020-01-09T13:16:30+03:00
Общество

Роспортебнадзор: превышения эпидпорога по ОРВИ в Брянске нет

Заболеваемость ниже допустимой нормы на 19,5%
Анна ЛЕВКИНА
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На Брянщине эпидпорог по ОРВИ не превышен.На Брянщине эпидпорог по ОРВИ не превышен.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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У 2456 жителей Брянска медики диагностировали острую респираторную вирусную инфекцию (ОРВИ) за неделю с 30 декабря по 5 января. Заболеваемость оказалась ниже уровня эпидемического порога на 19,5%.

- Эпидемический порог не превышен ни в одной возрастной группе, – уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора. - При лабораторном обследовании вирусов гриппа не выявили.

В целом по Брянской области сезонную простуду подхватили 4356 человек. Превышение эпидемического порога есть только в одной возрастной группе – старше 15 лет (на 8,9%).

Самый низкий показатель по заболеваемости у детей 7-14 лет: ниже эпидпорога на 16,8%.

Кстати, всего в прививочную кампанию, которая уже завершена, в регионе вакцинировали почти половину населения - 540295 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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