2020-01-09T12:04:44+03:00
Общество

В Брянске пешеходы нарушили ПДД полсотни раз за день

В двух случаях правила не соблюдали дети
Анна ЛЕВКИНА
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В Брянске зафиксировали 51 нарушение ПДД за один день.В Брянске зафиксировали 51 нарушение ПДД за один день.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Больше 50 нарушений Правил дорожного движения пешеходами зафиксировали автоинспекторы в Брянске только за один день – среду, 8 января.

По информации городского отдела ГИБДД, за минувшие сутки в Брянске зарегистрировали 167 фактов нарушений Правил дорожного движения. Одного автомобилиста поймали за рулем пьяным, еще один отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

В 51 случае нарушали ПДД пешеходы, в том числе двое детей.

Трижды водителей уличали в выезде на полосу встречного движения. Пять раз – при проезде на красный сигнал светофора. Еще дюжину раз лихачи не уступили дорогу пешеходам.

ДТП с пострадавшими не регистрировали, зато в двух автоавариях получали механические повреждения непосредственно машины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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