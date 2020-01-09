В Брянске пешеходы нарушили ПДД полсотни раз за день

9 Янв. 2020 2020-01-09T12:04:44+03:00

В Брянске зафиксировали 51 нарушение ПДД за один день. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В двух случаях правила не соблюдали дети

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Больше 50 нарушений Правил дорожного движения пешеходами зафиксировали автоинспекторы в Брянске только за один день – среду, 8 января.

По информации городского отдела ГИБДД, за минувшие сутки в Брянске зарегистрировали 167 фактов нарушений Правил дорожного движения. Одного автомобилиста поймали за рулем пьяным, еще один отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

В 51 случае нарушали ПДД пешеходы, в том числе двое детей.

Трижды водителей уличали в выезде на полосу встречного движения. Пять раз – при проезде на красный сигнал светофора. Еще дюжину раз лихачи не уступили дорогу пешеходам.

ДТП с пострадавшими не регистрировали, зато в двух автоавариях получали механические повреждения непосредственно машины.

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ИСТОЧНИК KP.RU