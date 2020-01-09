В Брянске на улице Речной столкнулись легковушка и грузовик: пострадал 31-летний мужчина
В Брянске на улице Речной утром 9 января произошло крупное ДТП. Около половины шестого утра здесь столкнулись легковой автомобиль и грузовик, сообщили в областной Госавтоинспекции.
По предварительной информации, 32-летний водитель "Опель Омега" не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Машина столкнулась с Газелью под управлением 34-летнего водителя.
В ДТП 31-летний пассажир легковушки получил переломы ноги. Пострадавшего госпитализировали.
По факту ДТП полицейские продолжают проводить проверку.
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ИСТОЧНИК KP.RU