8 Янв. 2020 2020-01-08T19:57:22+03:00

Об этом сообщили поисковики-волонтеры

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В Брянской области нашли живым пропавшего 34-летнего Владимира Аббасова. Об этом вечером в среду, 8 января, сообщили волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт Брянск" в соцсетях.

Мужчина пропал 2 января. Он ушел из дома в Бежице и не вернулся. Через шесть дней его нашли живым.

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ИСТОЧНИК KP.RU