В Брянской области нашли живым пропавшего 34-летнего Владимира Аббасова
Об этом сообщили поисковики-волонтеры
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В Брянской области нашли живым пропавшего 34-летнего Владимира Аббасова. Об этом вечером в среду, 8 января, сообщили волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт Брянск" в соцсетях.
Мужчина пропал 2 января. Он ушел из дома в Бежице и не вернулся. Через шесть дней его нашли живым.
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ИСТОЧНИК KP.RU