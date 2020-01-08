Ночью в Жирятинском районе сгорел автомобиль

8 Янв. 2020 2020-01-08T09:38:47+03:00

К счастью, в огне никто не пострадал

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Ночью в Жирятинском районе загорелся автомобиль.

Сообщение о ЧП в деревне Норино поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в среду, 8 января, в 1.46.

На место вызова выехали две пожарные автоцистерны.

Приехав на место, огнеборцы обнаружили пылающий легковой автомобиль. Через семь минут пламя в машине удалось потушить.

В огне никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области.

Экспертам предстоит выяснить, что стало причиной возгорания.

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ИСТОЧНИК KP.RU