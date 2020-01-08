Ночью в Жирятинском районе сгорел автомобиль
К счастью, в огне никто не пострадал
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Ночью в Жирятинском районе загорелся автомобиль.
Сообщение о ЧП в деревне Норино поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в среду, 8 января, в 1.46.
На место вызова выехали две пожарные автоцистерны.
Приехав на место, огнеборцы обнаружили пылающий легковой автомобиль. Через семь минут пламя в машине удалось потушить.
В огне никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области.
Экспертам предстоит выяснить, что стало причиной возгорания.
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ИСТОЧНИК KP.RU