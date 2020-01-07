2020-01-07T19:50:01+03:00
Общество

В Брянске прошел традиционный рождественский концерт

Праздничный фестиваль продлится до 14 января
Елена РАКОВА
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В Брянске проел большой праздничный концерт.В Брянске проел большой праздничный концерт.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске состоялся традиционный рождественский концерт. Для зрителей выступили ансамбли «Каприз», «Околица», «На златом крыльце сидели», «Брянский карагод», «Маков цвет», Роман Михеев, народная студия «Шарм», ансамбли «Раздолина», «Радуница», хореографическое объединение «Карамель», ансамбль «Сувенир», Алена Сафронова, ансамбль «Десняночка», ансамбль танца «Юность», народная студия «Созвучие», Сергей Матвеев, Елена Марусова и другие, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации. Завершился концерт вручением рождественских сувениров и подарков.

Кстати, "Рождественские встречи" в Брянске продолжатся до 14 января. В рамках фестиваля 8 января в 12.00 в Брянском художественном музее пройдет мастер-класс по изготовлению рождественской открытки. Также в 12.00 в Брянской областной детской библиотеке состоится мастер-класс по изготовлению аппликаций из крупы «Снежные узоры». А его закрытие запланировано на 15.00 14 января в ДК БМЗ, где состоится гала-концерт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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