2020-01-07T15:50:43+03:00
Общество

Вылетел первый самолет из Брянска в Казань

В столице Татарстана отправились больше 50 человек
Елена РАКОВА
Поделиться:
Фото: Марина Антонова.Фото: Марина Антонова.
Изменить размер текста:

Во вторник, 7 января, из Брянска в Казань вылетел первый самолет. Борт поднялся в воздух в 11.20 утра. Время в пути - два часа.

По словам сотрудников аэровокзала, самолет был заполнен почти полностью. Всего вылетели порядка 55 пассажиров. При этом около 20 человек транзитом попали в наш город из Москвы. Из Брянска отправились около 25 пассажиров. Сегодня же около 16.10 должен приземлиться первый самолет из Казани.

Напомним, из Брянска в Казань по расписанию самолеты отправляются дважды в неделю по вторникам и четвергам. Цена билета - от 2,5 тысячи рублей. Перевозки осуществляет авиакомпания "Руслайн" на самолетах Бомбардье СиЭрДжи-100.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вылетел первый самолет из Брянска в Казань
На Брянщине прошла акция "Новогоднее чудо"
В Почепе начнут строить Дворец спорта и ледовую арену
В Карачевском районе водитель легковушки насмерть сбил пенсионерку
В новогодние праздники телефонные мошенники выманили у брянцев полмиллиона рублей
В Выгоничах полностью переоборудуют детскую поликлинику
В этом году в Суземке планируют построить новый детский сад
В Брянске предпринимателям отдали 130 мест под киоски и ларьки
В Брянске мужчина и женщина устроили погром в кафе
Председатель брянской «ОПОРЫ РОССИИ» отмечает юбилей
Брянский митрополит обратился с Рождественским посланием
Брянский аэропорт отремонтируют почти за 75 миллионов рублей
Брянец украл кошелек у пассажира на московском вокзале
В Брянске возле «Аэропарка» произошло массовое ДТП
В брянской деревне ночью загорелся дом
В брянском городе Сельцо планируют построить дом для медиков