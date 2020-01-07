Вылетел первый самолет из Брянска в Казань

7 Янв. 2020 2020-01-07T15:50:43+03:00

В столице Татарстана отправились больше 50 человек

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Во вторник, 7 января, из Брянска в Казань вылетел первый самолет. Борт поднялся в воздух в 11.20 утра. Время в пути - два часа.

По словам сотрудников аэровокзала, самолет был заполнен почти полностью. Всего вылетели порядка 55 пассажиров. При этом около 20 человек транзитом попали в наш город из Москвы. Из Брянска отправились около 25 пассажиров. Сегодня же около 16.10 должен приземлиться первый самолет из Казани.

Напомним, из Брянска в Казань по расписанию самолеты отправляются дважды в неделю по вторникам и четвергам. Цена билета - от 2,5 тысячи рублей. Перевозки осуществляет авиакомпания "Руслайн" на самолетах Бомбардье СиЭрДжи-100.

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ИСТОЧНИК KP.RU