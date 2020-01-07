В Почепе начнут строить Дворец спорта и ледовую арену

7 Янв. 2020 2020-01-07T12:28:21+03:00

Пока на месте будущей масштабной стройки находится поле. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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В этом году в Почепе начнут строить Дворец спорта с ледовой ареной. Плащадку на которой появятся спортивные объекты во время рабочей поездки осмотрел заместитель губернатора Юрий Филиппенко.

Неподалку от Дворца спорта появится детский сад. В него смогут ходить 75 малышей, в том числе 55 - дети в возрасте от 1,5 до 3 лет, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU