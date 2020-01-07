2020-01-07T12:28:21+03:00
Общество

В Почепе начнут строить Дворец спорта и ледовую арену

Пока площадку готовят
Елена РАКОВА
Поделиться:
Пока на месте будущей масштабной стройки находится поле.Пока на месте будущей масштабной стройки находится поле.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
Изменить размер текста:

В этом году в Почепе начнут строить Дворец спорта с ледовой ареной. Плащадку на которой появятся спортивные объекты во время рабочей поездки осмотрел заместитель губернатора Юрий Филиппенко.

Неподалку от Дворца спорта появится детский сад. В него смогут ходить 75 малышей, в том числе 55 - дети в возрасте от 1,5 до 3 лет, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вылетел первый самолет из Брянска в Казань
На Брянщине прошла акция "Новогоднее чудо"
В Почепе начнут строить Дворец спорта и ледовую арену
В Карачевском районе водитель легковушки насмерть сбил пенсионерку
В новогодние праздники телефонные мошенники выманили у брянцев полмиллиона рублей
В Выгоничах полностью переоборудуют детскую поликлинику
В этом году в Суземке планируют построить новый детский сад
В Брянске предпринимателям отдали 130 мест под киоски и ларьки
В Брянске мужчина и женщина устроили погром в кафе
Председатель брянской «ОПОРЫ РОССИИ» отмечает юбилей
Брянский митрополит обратился с Рождественским посланием
Брянский аэропорт отремонтируют почти за 75 миллионов рублей
Брянец украл кошелек у пассажира на московском вокзале
В Брянске возле «Аэропарка» произошло массовое ДТП
В брянской деревне ночью загорелся дом
В брянском городе Сельцо планируют построить дом для медиков