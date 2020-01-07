В Почепе начнут строить Дворец спорта и ледовую арену
Пока площадку готовят
Пока на месте будущей масштабной стройки находится поле.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В этом году в Почепе начнут строить Дворец спорта с ледовой ареной. Плащадку на которой появятся спортивные объекты во время рабочей поездки осмотрел заместитель губернатора Юрий Филиппенко.
Неподалку от Дворца спорта появится детский сад. В него смогут ходить 75 малышей, в том числе 55 - дети в возрасте от 1,5 до 3 лет, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU