2020-01-07T11:14:28+03:00
Происшествия

В Карачевском районе водитель легковушки насмерть сбил пенсионерку

Женщина переходила дорогу в неположенном месте
Елена РАКОВА
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По факту ДТП полицейские проводят проверку.По факту ДТП полицейские проводят проверку.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Карачевском районе водитель легковушки "Фольксваген пассат" насмерть сбил пенсионерку. Дорожно-транспортное происшествие случилось около 19.58 в понедельник, 6 января, на 84 километре автодороги «Орел-Брянск-Смоленск- граница с Республикой Белоруссия».

- По предварительной информации, 59-летний водитель автомобиля "Фольксваген пассат" ехал со стороны Орла в сторону Брянска и сбил 69-летнюю женщину, - уточнили в областной Госавтоинспекции. - Пенсионерка переходила дорогу вне пешеходного перехода.

От полученных травм женщина умерла на месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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