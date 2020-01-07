7 Янв. 2020 2020-01-07T09:23:11+03:00

Замгубернатора Юрий Мокренко (в центре) с рабочей поездкой посетил Выгоничский район. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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В этом году в Выгоничах полностью переоборудуют детскую поликлинику. Деньги на переоснащение выделят по нацпроекту "Здравоохранение". Об этом на встрече с замгубернатора Юрием Мокренко рассказала педиатр Галина Андреева.

Также заместитель губернатора посетил Лопушскую среднюю школу имени Николая Грибачева и Выгоничскую среднюю школу имени Павла Зайцева, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области.

Заглянули и в обновляющуюся районную библиотеку, где ознакомились с оформлением «Детской книжницы» и других читательских комнат. А в районном Доме культуры приняли участие в новогоднем мероприятии с Дедом Морозом, Снегурочкой и героями известных сказок.

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ИСТОЧНИК KP.RU