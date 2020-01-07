В этом году в Суземке планируют построить новый детский сад

7 Янв. 2020 2020-01-07T08:50:31+03:00

Заместитель губернатора Александр Жигунов (в центре) в Суземке посетил новую ледовую арену. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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В этом году в брянской Суземке собираются построить новый детский сад. Об этом шла речь на на выездном совещании замгубернатора Александра Жигунова и руководства района. Кроме того планируют построить новые очистные сооружения, поскольку старые пришли в негодность и не справляются со своей задачей.

На этом планы по обновлению социальной инфраструктуры в районе не ограничиваются. Продолжится капитальный ремонт дорог, системы водоснабжения. Начнется строительство нового многоквартирного дома. Кроме того, займутся ремонтом учреждений образования, культуры, здравоохранения, благоустройством общественных мест.

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ИСТОЧНИК KP.RU