В Брянске предпринимателям отдали 130 мест под киоски и ларьки

6 Янв. 2020 2020-01-06T22:36:51+03:00

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В прошлом году в Брянске открыли 130 киосков. Как рассказали в пресс-службе мэрии, прошло восемь аукционов на размещение подобных торговых объектов. По итогам аукционов в городской бюджет поступило 10,3 миллиона рублей.

Предпринимателям отдали 30 мест под киоски, павильоны, вендинговые автоматы и специализированные автоприцепы. Еще 100 - под лотки, палатки и летние площадки. Период размещения - полгода.

- В прошлом году из Схемы размещения НТО в Брянске исключили 38 мест и дополнительно включили 24, - рассказали в пресс-службе Брянской горадминистрации. - Новые места включаются в Схему в соответствии с заявками от представителей бизнес-сообщества, но после проведения контрольных мероприятий по соблюдению требований нормативной документации по установке НТО.

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ИСТОЧНИК KP.RU