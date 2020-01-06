В Брянске мужчина и женщина устроили погром в кафе
В Брянске росгвардейцы задержали дебоширов. Инцидент произошел в одном из кафе Фокинского района, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.
Сотрудников службы вызвала администрация заведения по «тревожной» кнопке. Приехавшим росгвардейцам указали на двух посетителей, которые устроили дебош. Ими оказались 43-летний мужчина и 50-летняя женщина.
По словам администратора, скандальная пара повредила имущество кафе и оскорбила персонал заведения. Поведение хулиганов не изменилось и после приезда правоохранителей.
- Нарушителей задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства, - рассказали в пресс-службе Росгвардии.
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ИСТОЧНИК KP.RU