2020-01-06T20:47:16+03:00
Общество

В Брянске мужчина и женщина устроили погром в кафе

Дебоширов задержали сотрудники Росгвардии
Ольга УМАРОВА
Поделиться:
Инцидент произошел в одном из кафе Фокинского района.Инцидент произошел в одном из кафе Фокинского района.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Брянске росгвардейцы задержали дебоширов. Инцидент произошел в одном из кафе Фокинского района, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

Сотрудников службы вызвала администрация заведения по «тревожной» кнопке. Приехавшим росгвардейцам указали на двух посетителей, которые устроили дебош. Ими оказались 43-летний мужчина и 50-летняя женщина.

По словам администратора, скандальная пара повредила имущество кафе и оскорбила персонал заведения. Поведение хулиганов не изменилось и после приезда правоохранителей.

- Нарушителей задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства, - рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске мужчина и женщина устроили погром в кафе
Председатель брянской «ОПОРЫ РОССИИ» отмечает юбилей
Брянский митрополит обратился с Рождественским посланием
Брянский аэропорт отремонтируют почти за 75 миллионов рублей
Брянец украл кошелек у пассажира на московском вокзале
В Брянске возле «Аэропарка» произошло массовое ДТП
В брянской деревне ночью загорелся дом
В брянском городе Сельцо планируют построить дом для медиков
Уроженец Брянщины Александр Большунов победил на Тур де Ски
В Брянске почтили память офицера Росгвардии, погибшего на Кавказе
В Брянске под колеса легковушки угодила 28-летняя девушка
82 брянских водителя попались на нарушении правил перевозки детей
В Выгоничском районе водитель микроавтобуса насмерть сбил пешехода
В Жуковском районе планируют отремонтировать стадион "Лесная поляна"
В карачевском селе сгорел дом, пострадал один человек
Домушник вынес из офиса брянской фирмы 30 тысяч рублей
Брянский лыжник Александр Большунов взял «бронзу» в спринте «Тур де Ски»
Вандалы развалили новогодних гномиков в центре Брянска
В Мглинском районе столкнулись две иномарки: ранены трое
Под Клетней иномарка съехала в кювет и врезалась в дерево
В Брянске задержали подозреваемого в нападении с ножом на горожанина
Мужчина, которого ночью в Брянске ранили ножом, остался жив
Ночью в Брянске загорелся гараж
В этом году в Брянске купят 65 квартир для детей-сирот
Просто я работаю волшебником!
Из-за пожара в квартире в Гордеевском районе эвакуировали 12 человек
В Дятьковском районе под колеса автобуса угодил пешеход
Пьяный брянец устроил дебош в ТРЦ "Мельница"