Председатель брянской «ОПОРЫ РОССИИ» отмечает юбилей
В понедельник, 6 января, председатель Брянского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Виктор Гринкевич отмечает 60-тетний юбилей.
Виктор Григорьевич родился 6 января 1960 года в Брянске. Окончил школу №34, получил специальность инженера-механика в БИТМе. После учебы работал на предприятиях УВД, проходил службу в оперативных подразделениях УВД Брянского облисполкома.
В 1991 году окончил Московский юридический институт. Работал руководителем юридической службы на Брянском комбинате хлебопродуктов (будущем ЗАО «Мелькрукк»), затем - заместителем гендиректора по экономико-правовым вопросам апредприятия. С 2007-го - корпоративный директор ОАО «Брянскпиво». В 2013-2014 годах возглавлял крупнейший в регионе логистический комплекс ООО «БСК Логистикс».
С декабря 2015 года - председатель Брянского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ».
Редакция «Комсомольской правды в Брянске» поздравляет Виктора Гринкевича с юбилеем. Здоровья, успехов и семейного благополучия!
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»
ИСТОЧНИК KP.RU