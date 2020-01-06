2020-01-06T15:38:12+03:00
Общество

Председатель брянской «ОПОРЫ РОССИИ» отмечает юбилей

Виктору Гринкевичу исполнилось 60
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С 2013 года Виктор Григорьевич возглавлял федерацию бокса Брянской области.С 2013 года Виктор Григорьевич возглавлял федерацию бокса Брянской области.
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В понедельник, 6 января, председатель Брянского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Виктор Гринкевич отмечает 60-тетний юбилей.

Виктор Григорьевич родился 6 января 1960 года в Брянске. Окончил школу №34, получил специальность инженера-механика в БИТМе. После учебы работал на предприятиях УВД, проходил службу в оперативных подразделениях УВД Брянского облисполкома.

В 1991 году окончил Московский юридический институт. Работал руководителем юридической службы на Брянском комбинате хлебопродуктов (будущем ЗАО «Мелькрукк»), затем - заместителем гендиректора по экономико-правовым вопросам апредприятия. С 2007-го - корпоративный директор ОАО «Брянскпиво». В 2013-2014 годах возглавлял крупнейший в регионе логистический комплекс ООО «БСК Логистикс».

С декабря 2015 года - председатель Брянского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ».

Редакция «Комсомольской правды в Брянске» поздравляет Виктора Гринкевича с юбилеем. Здоровья, успехов и семейного благополучия!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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