Брянский митрополит обратился с Рождественским посланием

6 Янв. 2020 2020-01-06T14:32:46+03:00

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Митрополит Брянский и Севский Александр обратился к жителям региона с Рождественским посланием. Выступление опубликовала пресс-служба Брянской епархии.

Владыка отметил важное для Брянщины событие прошлого года: патриарх Кирилл освятил восстановленный Успенский Собор Свенского монастыря.

- Разрушенная и поруганная святыня почти через 90 лет была воссоздана благодаря пожертвованиям брянских предпринимателей и простых брянцев, - говорится в послании. - Собор воскрес, и его воскресение стало проявлением трудов всех Вас. И за это от лица всей епархии я выражаю Вам большую благодарность! Пусть Господь воздаст Вам сторицею и в этой жизни, и в будущей!

Накануне большого православного праздника митрополит Александр напомнил о том, что в этом году в России отмечают 75-летие со дня Великой Победы:

- В семье каждого из нас бережно хранится память о родных и близких, послуживших этой Победе ценой своей жизни.

С полным текстом послания можно ознакомиться здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU