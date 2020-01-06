Брянский аэропорт отремонтируют почти за 75 миллионов рублей

6 Янв. 2020 2020-01-06T13:37:44+03:00

Средства пойдут на реконструкцию здания командно-диспетчерского пункта воздушной гавани. Фото: Ольга УМАРОВА

Работы планируют завершить в 2023 году

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На ремонт международного аэропорта «Брянск» потратят 74,8 миллионов рублей. Информация появилась на портале правовой информации.

Бюджетное инвестирование пойдет на реконструкцию здания командно-диспетчерского пункта. Обновленный аэропорт планируют открыть в 2023 году.

Работы начнут в ближайшее время.

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ИСТОЧНИК KP.RU