Брянский аэропорт отремонтируют почти за 75 миллионов рублей
Работы планируют завершить в 2023 году
Средства пойдут на реконструкцию здания командно-диспетчерского пункта воздушной гавани.Фото: Ольга УМАРОВА
Изменить размер текста:
На ремонт международного аэропорта «Брянск» потратят 74,8 миллионов рублей. Информация появилась на портале правовой информации.
Бюджетное инвестирование пойдет на реконструкцию здания командно-диспетчерского пункта. Обновленный аэропорт планируют открыть в 2023 году.
Работы начнут в ближайшее время.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»
ИСТОЧНИК KP.RU