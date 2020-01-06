Брянец украл кошелек у пассажира на московском вокзале

6 Янв. 2020 2020-01-06T12:49:22+03:00

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Накануне Нового года житель Брянской области похитил кошелек у ожидавшего поезд пассажира. Как рассказали в пресс-службе Брянского линейного отдела МВД России на транспорте, инцидент произошел в зале ожидания Курского вокзала.

Потерпевший – 50-летний житель Владимирской области. Он рассказал полицейским, что из его куртки пропал кошелек с деньгами.

По горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 57-летний житель Трубчевского района.

- У него нашли и изъяли похищенный кошелек и деньги, - говорят в пресс-службе. – Выяснилось, что задержанный уже трижды судим за аналогичные преступления.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража».

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ИСТОЧНИК KP.RU