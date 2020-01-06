В Брянске возле «Аэропарка» произошло массовое ДТП
Пострадавших нет
Фото: vk.com, группа "ЧП и ДТП Брянск"
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В воскресенье, 5 января, в Брянске возле ТРЦ «Аэропарк» случилось массовое ДТП. Сообщение об этом появилось в соцсетях.
По словам очевидцев, в автоаварию на улице Объездной попали четыре машины, одна из которых – такси.
К счастью, как рассказали в ГИБДД, обошлось без пострадавших.
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ИСТОЧНИК KP.RU