В Брянске возле «Аэропарка» произошло массовое ДТП

6 Янв. 2020 2020-01-06T10:28:16+03:00

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В воскресенье, 5 января, в Брянске возле ТРЦ «Аэропарк» случилось массовое ДТП. Сообщение об этом появилось в соцсетях.

По словам очевидцев, в автоаварию на улице Объездной попали четыре машины, одна из которых – такси.

К счастью, как рассказали в ГИБДД, обошлось без пострадавших.

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ИСТОЧНИК KP.RU