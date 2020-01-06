В брянской деревне ночью загорелся дом

6 Янв. 2020 2020-01-06T10:01:30+03:00

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В Трубчевском районе два часа тушили частный дом. Пожар начался около трех ночи шестого января в дереве Сагутьево, передает региональное МЧС.

На место выехали три пожарные автоцистерны.

- Огонь охватил здание по всей площади, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - Дом оказался нежилым и никто не пострадал.

Пожар тушиили с 3.30 до 5.30. Причину возгорания установят эксперты.

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ИСТОЧНИК KP.RU