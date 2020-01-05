В брянском городе Сельцо планируют построить дом для медиков
В Сельцо собираются построить дом для врачей. О том, где он расположится, шла речь на выездном совещании замгубернатора Сергея Тимошенко и главы города Сельцо Игоря Васюкова. Вероятнее всего дом появится на территории больничного городка. Локацию одобрил и замгубернатора, сообщает "Сельцовский вестник".
Предлагали возвести дом во дворе между домами на улице Свердлова и Кирова, рядом с центральным рынком. Однако эту территорию предложили благоустроить и создать здесь детскую площадку.
Кстати, в 2020-м планируют и благоустроить городской стадион, а также создать помещение для занятий самбо.
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ИСТОЧНИК KP.RU