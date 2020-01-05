2020-01-05T21:10:22+03:00
Общество

В брянском городе Сельцо планируют построить дом для медиков

Вероятнее всего он расположится на территории нынешнего больничного городка
Елена РАКОВА
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Вероятнее всего новый дом для медиков построят на территории сельцовской городской больницы. Фото: "Сельцовский вестник".Вероятнее всего новый дом для медиков построят на территории сельцовской городской больницы. Фото: "Сельцовский вестник".
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В Сельцо собираются построить дом для врачей. О том, где он расположится, шла речь на выездном совещании замгубернатора Сергея Тимошенко и главы города Сельцо Игоря Васюкова. Вероятнее всего дом появится на территории больничного городка. Локацию одобрил и замгубернатора, сообщает "Сельцовский вестник".

Предлагали возвести дом во дворе между домами на улице Свердлова и Кирова, рядом с центральным рынком. Однако эту территорию предложили благоустроить и создать здесь детскую площадку.

Кстати, в 2020-м планируют и благоустроить городской стадион, а также создать помещение для занятий самбо.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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