2020-01-05T21:00:29+03:00
Спорт

Уроженец Брянщины Александр Большунов победил на Тур де Ски

Наш земляк пробежал дистанции быстрее соперников
Елена РАКОВА
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Александр Большунов стал победителем турнира. Фото: Федерация лыжных гонок России.Александр Большунов стал победителем турнира. Фото: Федерация лыжных гонок России.
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В воскресенье, 5 января, в Италии завершился Тур де Ски. В финальной гонке масс-старт на 10 километров россияне обошли соперников из других стран. Первое место на турнире занял уроженец брянского села Подывотье, что в Севском районе Александр Большунов. Второе место у Сергея Устюгова, сообщает Федерация Лыжных гонок России.

По итогам турнира наш земляк стал победителем легендарного Тур де Ски, хотя в итоговой гонке пришел не первым. Но Большунову понадобилось меньше всего времени, чтобы пройти все дистанции на турнире.

- Перед финальной гонкой у меня и за Саню, и за Серегу были переживания, все-таки семидневка, такой непростой турнир, - рассказала главный тренер сборной России по лыжным гонкам Елена Вяльбе в интервью "РИА новости. Спорт". - Было видно, что он легко шел, не так, как было в прошлом году. Наверное, с тренером лучше подошли к турниру, перелистали и пересмотрели все свои прошлогодние проблемы, обдумали их.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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