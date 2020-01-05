2020-01-05T17:59:18+03:00
Общество

В Брянске почтили память офицера Росгвардии, погибшего на Кавказе

Исполнилось 25 лет со дня смерти старшего лейтенанта Андрея Азарова
Елена РАКОВА
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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.
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Брянские росгвардейцы почтили память офицера, погибшего на Северном Кавказе 25 лет назад. Старший лейтенант Андрей Азаров погиб при исполнении служебного долга.

5 января 1995 года штурман вертолетного звена старший лейтенант Азаров совершал боевой вылет на Ми-8. В пять утра его вертолет сбили бандиты. Взорвавшись в воздухе, машина упала на землю. Андрей сгорел вместе со своим экипажем.

Указом президента от 5 апреля 1995 года за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга в Северо-Кавказском регионе, старший лейтенант Андрей Азаров посмертно награжден орденом Мужества.

Имя героя увековечено на памятной доске средней общеобразовательной школы №2 в Брянске.

- Собравшиеся вспомнили мужество и отвагу старшего лейтенанта Андрея Азарова и возложили цветы к месту его захоронения на Центральном кладбище, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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