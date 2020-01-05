В Брянске под колеса легковушки угодила 28-летняя девушка

5 Янв. 2020 2020-01-05T16:04:58+03:00

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В Брянске под колеса легковушки "Рено логан" угодила 28-летняя девушка. Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 января около 21.25 на улице Крахмалева.

- По предварительной информации, 30-летний водитель автомобиля "Рено логан" ехал во дворе задним ходом, когда сбил девушку-пешехода, - уточнили в областной Госавтоинспекции. - Медики, приехавшие на место автоаварии, диагностировали у пострадавшей сотрясение мозга, ушибы грудной клетки, поясничного отдела позвоночника, левого голеностопного сустава.

После того, как горожанке оказали медицинскую помощь, ее отпустили домой, назначив лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU