2020-01-05T16:04:58+03:00
Происшествия

В Брянске под колеса легковушки угодила 28-летняя девушка

Автомобилист двигался задним ходом
Елена РАКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Брянске под колеса легковушки "Рено логан" угодила 28-летняя девушка. Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 января около 21.25 на улице Крахмалева.

- По предварительной информации, 30-летний водитель автомобиля "Рено логан" ехал во дворе задним ходом, когда сбил девушку-пешехода, - уточнили в областной Госавтоинспекции. - Медики, приехавшие на место автоаварии, диагностировали у пострадавшей сотрясение мозга, ушибы грудной клетки, поясничного отдела позвоночника, левого голеностопного сустава.

После того, как горожанке оказали медицинскую помощь, ее отпустили домой, назначив лечение.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске под колеса легковушки угодила 28-летняя девушка
82 брянских водителя попались на нарушении правил перевозки детей
В Выгоничском районе водитель микроавтобуса насмерть сбил пешехода
В Жуковском районе планируют отремонтировать стадион "Лесная поляна"
В карачевском селе сгорел дом, пострадал один человек
Домушник вынес из офиса брянской фирмы 30 тысяч рублей
Брянский лыжник Александр Большунов взял «бронзу» в спринте «Тур де Ски»
Вандалы развалили новогодних гномиков в центре Брянска
В Мглинском районе столкнулись две иномарки: ранены трое
Под Клетней иномарка съехала в кювет и врезалась в дерево
В Брянске задержали подозреваемого в нападении с ножом на горожанина
Мужчина, которого ночью в Брянске ранили ножом, остался жив
Ночью в Брянске загорелся гараж
В этом году в Брянске купят 65 квартир для детей-сирот
Просто я работаю волшебником!
Из-за пожара в квартире в Гордеевском районе эвакуировали 12 человек
В Дятьковском районе под колеса автобуса угодил пешеход
Пьяный брянец устроил дебош в ТРЦ "Мельница"