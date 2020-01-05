82 брянских водителя попались на нарушении правил перевозки детей

5 Янв. 2020 2020-01-05T13:25:17+03:00

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За пять дней с 30 декабря 2019 года по 3 января 2020 года в Брянской области 82 водителя попались на нарушении правил перевозки детей. Сотрудники ГИБДД обнаружили их во время сплошных проверок. Их в регионе, как сообщает областная Госавтоиспекция, провели 22.

Самым распространенным нарушением оказалась перевозка детей без специальных кресел и удерживающих устройств.

Во время рейдов полицейские проводили с водителями разъяснительные беседы. И напоминали о недопустимости нарушений правил перевозки детей. А также о том, что необходимо снижать скорость перед пешеходными переходами.

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ИСТОЧНИК KP.RU