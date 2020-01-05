2020-01-05T13:03:59+03:00
Происшествия

В Выгоничском районе водитель микроавтобуса насмерть сбил пешехода

Мужчина умер на месте ДТП
Елена РАКОВА
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От полученных травм пешеход умер на месте.От полученных травм пешеход умер на месте.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Выгоничском районе 60-летний водитель микроавтобуса "Мерседес спринтер" насмерть сбил пешехода. Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 января около 18.50 на 45 километре автодороги "Брянск-Новозыбков".

- По предварительной информации, автомобилист, двигаясь со стороны Новозыбкова в сторону Брянска допустил наезд на 47-летнего пешехода, - говорят в областной Госавтоинспекции. - К этому моменту мужчина уже лежал на проезжей части.

От полученных травм брянец умер на месте ДТП. По факту случившегося полицейские проводят проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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