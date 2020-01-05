В карачевском селе сгорел дом, пострадал один человек

5 Янв. 2020 2020-01-05T12:23:30+03:00

Во время пожара пострадал человек. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

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В карачевском селе Юрасово утром в воскресенье, 5 января, загорелся дом. О пожаре дежурному МЧС сообщили в 8.35.

Тушить огонь выехали три автоцистерны из пожарно-спасательной части №42 и ближайшей воинской части

- В 8.42 пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - Весь дом был объят пламенем. К тушению привлекали звено газодымозащитной службы. В 09.15 пожар распространение огня удалось остановить. В 10.00 дом потушили. Во время пожара травмы получил один человек. Сейчас эксперты выясняют, что стало причиной возгорания.

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ИСТОЧНИК KP.RU