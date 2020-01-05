2020-01-05T12:23:30+03:00
Происшествия

В карачевском селе сгорел дом, пострадал один человек

Эксперты выясняют, что стало причиной возгорания
Елена РАКОВА
Поделиться:
Во время пожара пострадал человек.Во время пожара пострадал человек.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
Изменить размер текста:

В карачевском селе Юрасово утром в воскресенье, 5 января, загорелся дом. О пожаре дежурному МЧС сообщили в 8.35.

Тушить огонь выехали три автоцистерны из пожарно-спасательной части №42 и ближайшей воинской части

- В 8.42 пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - Весь дом был объят пламенем. К тушению привлекали звено газодымозащитной службы. В 09.15 пожар распространение огня удалось остановить. В 10.00 дом потушили. Во время пожара травмы получил один человек. Сейчас эксперты выясняют, что стало причиной возгорания.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Выгоничском районе водитель микроавтобуса насмерть сбил пешехода
В Жуковском районе планируют отремонтировать стадион "Лесная поляна"
В карачевском селе сгорел дом, пострадал один человек
Домушник вынес из офиса брянской фирмы 30 тысяч рублей
Брянский лыжник Александр Большунов взял «бронзу» в спринте «Тур де Ски»
Вандалы развалили новогодних гномиков в центре Брянска
В Мглинском районе столкнулись две иномарки: ранены трое
Под Клетней иномарка съехала в кювет и врезалась в дерево
В Брянске задержали подозреваемого в нападении с ножом на горожанина
Мужчина, которого ночью в Брянске ранили ножом, остался жив
Ночью в Брянске загорелся гараж
В этом году в Брянске купят 65 квартир для детей-сирот
Просто я работаю волшебником!
Из-за пожара в квартире в Гордеевском районе эвакуировали 12 человек
В Дятьковском районе под колеса автобуса угодил пешеход
Пьяный брянец устроил дебош в ТРЦ "Мельница"