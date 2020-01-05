Домушник вынес из офиса брянской фирмы 30 тысяч рублей

5 Янв. 2020 2020-01-05T09:49:12+03:00

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Злоумышленник обокрал офис одной из брянских фирм в Фокинском районе. О краже сотрудники организации заявили в полицию 4 января. Оказалось, что компания снимавшая помещение на первом этаже дома, начала работу, не дожидаясь окончания ремонта и установки охранной сигнализации и решеток на окна.

- Этим упущением в первые дни нового года и воспользовался неизвестный, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Он проник в офис через отжатое пластиковое окно. Его добычей стали 30 тысяч рублей. А вот на технику вор не обратил внимание. При этом «домушник» продемонстрировал определенные познания в работе системы видеонаблюдения. Уходя, он прихватил с собой ресивер с видеозаписями, сделанными офисными камерами.

По факту кражи полицейские завели уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства совершенного преступления, а также личность и местонахождение злоумышленника.

Полицейские просят владельцев предприятий не терять бдительность в новогодние праздники и соблюдать меры безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU