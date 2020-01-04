Брянский лыжник Александр Большунов взял «бронзу» в спринте «Тур де Ски»

4 Янв. 2020 2020-01-04T21:02:05+03:00

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Известный брянский спортсмен Александр Большунов пришел третьим в спринте «Тур де Ски». Лыжная гонка классическим стилем прошла в субботу, 4 января, на итальянском горнолыжном курорте в Валь ди Фиемме. Здесь состоялся заключительный этап соревнований.

Наш земляк финишировал третьим. «Золото» досталось норвежцу Йоханнесу Клебо, который преодолел дистанцию за 3 минуты 03,78 секунды. Александр Большунов отстал от него на 1,33 секунды.

Второе место – у россиянина Сергея Устюгова, он отстал от победителя на 0,7 секунды. «Тур де Ски» закончится в воскресенье, 5 января.

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ИСТОЧНИК KP.RU