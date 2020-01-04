Вандалы развалили новогодних гномиков в центре Брянска

4 Янв. 2020 2020-01-04T20:41:06+03:00

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В Брянске жертвами вандалов стали новогодние гномики из елок. Композицией «Белоснежка и семь гномов» украсили площадь Революции возле цирка.

Сказочных персонажей-лилипутов сделали из еловых веток, а на «макушке» у них красовались красные колпаки. Как пишет издание «Наш Брянск», неизвестные вандалы похитили новогодние шапочки, а самих гномиков завалили.

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ИСТОЧНИК KP.RU