В Мглинском районе столкнулись две иномарки: ранены трое

4 Янв. 2020 2020-01-04T15:18:24+03:00

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В ДТП под Мглином пострадали три человека. Аваария произошла в пятницу, 3 января, около шести вечера, на участке «Брянск-Новозыбков-Мглин».

По предварительной версии, 59-летний водитель Renault Dokker ехал со стороны Мглина в сторону Брянска. Автомобилист не справился с управлением, выехал на «встречку» и врезался в Opel Kadett. За рулем второй иномарки находился 32-летний водитель.

Пострадали трое: водитель «Опеля» (ушиб груди, кисти, колена), его 28-летняя и 4-летняя пассажирки. У обеих - ушиб лба и ключицы.

- Всем пострадавшим назначили лечение и отпустили домой, - уточнили в ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU