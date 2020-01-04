2020-01-04T11:15:54+03:00
Происшествия

В Брянске задержали подозреваемого в нападении с ножом на горожанина

На 18-летнего парня завели уголовное дело
Ольга УМАРОВА
Поделиться:
Подозреваемый находится под стражей.Подозреваемый находится под стражей.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Брянске полицейские задержали 18-летнего парня, которого подозревают в ночном нападении с ножом на мужчину. Мы уже писали, что инцидент произошел около полчетвертого ночи 4 января возле железнодорожного вокзала в Фокинском районе.

Как рассказали в областном УМВД, ранили 32-летнего местного жителя. Между ним и группой молодых людей произошла ссора, во время которой один из парней несколько раз ударил оппонента ножом.

Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами. А ранившего его злоумышленника нашли по горячим следам. Им оказался 18-летний житель Фокинского района, который раньше не имел проблем с законом.

- Ориентировку с его приметами направили расположенным в районе происшествия патрулям и экипажам полиции, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Уже через полчаса сотрудники ГИБДД задержали подозреваемого. Он во всем сознался и показал место, где выкинул нож. Орудие преступления изъяли и приобщили к материалам уголовного дела.

Подозреваемого взяли под стражу. По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске задержали подозреваемого в нападении с ножом на горожанина
Мужчина, которого ночью в Брянске ранили ножом, остался жив
Ночью в Брянске загорелся гараж
В этом году в Брянске купят 65 квартир для детей-сирот
Просто я работаю волшебником!
Из-за пожара в квартире в Гордеевском районе эвакуировали 12 человек
В Дятьковском районе под колеса автобуса угодил пешеход
Пьяный брянец устроил дебош в ТРЦ "Мельница"
В Трубчевском районе опрокинулась иномарка, ранена трехлетняя девочка
В Брянске объявили оперативное предупреждение из-за мокрого снега и гололедицы
В Брянской области завели уголовное дело за вырубку елок
В брянском аэропорту ждут первые в этом году самолеты
Юная брянская певица Анастасия Гладилина записала новый клип
3 января брянцев ждет морось и мокрый снег
Дед Мороз поздравил обитателей брянского зоопарка с Новым годом
За сутки под колеса автомобилистов на Брянщине попали три пешехода
Двое брянцев умерли от алкогольного отравления после новогодней ночи
Первый день нового года на Брянщине прошел без серьезных происшествий
В Брянске открылся самый большой в городе каток
Опубликовано фото приезда в Брянск Андрея Миронова и Ларисы Голубкиной
В новогоднюю ночь-2020 на улицы Брянска вышли больше трех тысяч горожан
В центре Брянска заметили «кладбище» елок
В Клинцах рядом с «зеброй» насмерть сбили пешехода
В новогоднюю ночь в Брянске родились семь малышей
Мошенники предлагают брянцам обналичить материнский капитал
В Брянске «Лада» сбила 30-летнюю женщину
В Брянске в новогоднюю ночь столкнулись две легковушки
Через Брянск пытались провезти 250 кило нелегальной красной икры