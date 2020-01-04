В Брянске задержали подозреваемого в нападении с ножом на горожанина

4 Янв. 2020 2020-01-04T11:15:54+03:00

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В Брянске полицейские задержали 18-летнего парня, которого подозревают в ночном нападении с ножом на мужчину. Мы уже писали, что инцидент произошел около полчетвертого ночи 4 января возле железнодорожного вокзала в Фокинском районе.

Как рассказали в областном УМВД, ранили 32-летнего местного жителя. Между ним и группой молодых людей произошла ссора, во время которой один из парней несколько раз ударил оппонента ножом.

Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами. А ранившего его злоумышленника нашли по горячим следам. Им оказался 18-летний житель Фокинского района, который раньше не имел проблем с законом.

- Ориентировку с его приметами направили расположенным в районе происшествия патрулям и экипажам полиции, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Уже через полчаса сотрудники ГИБДД задержали подозреваемого. Он во всем сознался и показал место, где выкинул нож. Орудие преступления изъяли и приобщили к материалам уголовного дела.

Подозреваемого взяли под стражу. По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU