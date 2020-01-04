Мужчина, которого ночью в Брянске ранили ножом, остался жив
В Брянске ночью избили и ранили ножом мужчину. Сообщение об этом появилось в соцсетях.
По словам горожан, драма разыгралась 3 января в районе четырех часов на улице Белорусской в Фокинском районе. На пострадавшего напали возле местного круглосуточного ларька.
По предварительным данным, мужчина получил несколько ножевых ранений.
Инцидент подтвердили в Следственном комитете.
- Потерпевший выжил, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» в Брянске» в СУ СКР по Брянской области. – Делом занимается полиция, налетчиков уже задержали.
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ИСТОЧНИК KP.RU