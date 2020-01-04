Мужчина, которого ночью в Брянске ранили ножом, остался жив

4 Янв. 2020 2020-01-04T11:03:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянске ночью избили и ранили ножом мужчину. Сообщение об этом появилось в соцсетях.

По словам горожан, драма разыгралась 3 января в районе четырех часов на улице Белорусской в Фокинском районе. На пострадавшего напали возле местного круглосуточного ларька.

По предварительным данным, мужчина получил несколько ножевых ранений.

Инцидент подтвердили в Следственном комитете.

- Потерпевший выжил, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» в Брянске» в СУ СКР по Брянской области. – Делом занимается полиция, налетчиков уже задержали.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

ИСТОЧНИК KP.RU