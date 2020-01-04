Ночью в Брянске загорелся гараж
Никто не пострадал
Причину пожара установят эксперты.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
Изменить размер текста:
В Володарском районе Брянска потушили гараж. Пожар произошел в половину второго ночи четвертого января на улице Мичурина.
На место ЧП выехали две пожарные автоцистерны. Прибывшие спасатели увидели, что загорелся частный гараж.
Огонь полностью охватил строение.
- В 1.53 пожар потушили, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - Пострадавших нет.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»
ИСТОЧНИК KP.RU