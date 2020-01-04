Ночью в Брянске загорелся гараж

4 Янв. 2020 2020-01-04T10:09:09+03:00

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

Причину пожара установят эксперты. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

Никто не пострадал

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В Володарском районе Брянска потушили гараж. Пожар произошел в половину второго ночи четвертого января на улице Мичурина.

На место ЧП выехали две пожарные автоцистерны. Прибывшие спасатели увидели, что загорелся частный гараж.

Огонь полностью охватил строение.

- В 1.53 пожар потушили, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - Пострадавших нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU