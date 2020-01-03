В этом году в Брянске купят 65 квартир для детей-сирот

3 Янв. 2020 2020-01-03T18:58:54+03:00

В прошлом году сиротам Брянска дали 28 квартир. Фото: Тимур ХАНОВ

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В Брянске для детей-сирот купят 65 квартир. Средства на приобретение жилья заложили в региональном бюджете, сообщили в пресс-службе мэрии.

К слову, в прошлом году на эти цели выделили 33,4 миллионов рублей. На эти деньги купили 28 квартир в домах на улицах Радищева, Менжинского и Горняков.

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ИСТОЧНИК KP.RU