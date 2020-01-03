Из-за пожара в квартире в Гордеевском районе эвакуировали 12 человек
Около одиннадцати часов утра 3 января в Гордеевском районе случился пожар. Сообщение о возгорании на улице 30 лет Победы в поселке Мирный поступило на пульт оперативного дежурного МЧС.
К месту вызова выехали две пожарные автоцистерны. На месте спасатели обнаружили, что загорелась стена в квартире трехэтажного дома.
За 13 минут пламя потушили.Из подъезда пожарные заблаговременно эвакуировали 12 человек.
Никто, как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области, не пострадал. Теперь экспертам предстоит выяснить, что стало причиной возгорания.
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ИСТОЧНИК KP.RU