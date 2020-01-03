Пьяный брянец устроил дебош в ТРЦ "Мельница"
В Брянске росгвардейцы задержали пьяного дебошира.
Все случилось в ТРЦ "Мельница". Работники нажали тревожную кнопку из-за неадекватного поведения посетителя.
- Гражданин, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, оскорблял окружающих, вел себя агрессивно и даже спровоцировал драку, - рассказывают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области. - На слова он не реагировал. Потому работники близлежащего заведения вызвали правоохранителей.
Дебошира задержали. Для дальнейшего разбирательства его отвезли в полицию.
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ИСТОЧНИК KP.RU