В Трубчевском районе опрокинулась иномарка, ранена трехлетняя девочка
Малышку с переломами руки госпитализировали
В ДТП пострадала только несовершеннолетняя пассажирка иномарки.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:
В Трубчевском районе 2 января произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Все случилось около 15.45 на 41-м километре автодороги “Брянск-Новозыбков”, сообщают в областной Госавтоинспекции.
По предварительной информации, 38-летний водитель за рулем "Киа Рио" не справился с управлением. Машина выехала на встречную полосу, затем в кювет, где перевернулась.
В ДТП пострадала трехлетняя пассажирка иномарки. Девочку с переломами руки госпитализировали.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»
ИСТОЧНИК KP.RU