В Трубчевском районе опрокинулась иномарка, ранена трехлетняя девочка

3 Янв. 2020 2020-01-03T14:46:04+03:00

В ДТП пострадала только несовершеннолетняя пассажирка иномарки. Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Трубчевском районе 2 января произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Все случилось около 15.45 на 41-м километре автодороги “Брянск-Новозыбков”, сообщают в областной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 38-летний водитель за рулем "Киа Рио" не справился с управлением. Машина выехала на встречную полосу, затем в кювет, где перевернулась.

В ДТП пострадала трехлетняя пассажирка иномарки. Девочку с переломами руки госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU