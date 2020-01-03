2020-01-03T14:46:04+03:00
Происшествия

В Трубчевском районе опрокинулась иномарка, ранена трехлетняя девочка

Малышку с переломами руки госпитализировали
Мария Дедкова
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В ДТП пострадала только несовершеннолетняя пассажирка иномарки.В ДТП пострадала только несовершеннолетняя пассажирка иномарки.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Трубчевском районе 2 января произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Все случилось около 15.45 на 41-м километре автодороги “Брянск-Новозыбков”, сообщают в областной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 38-летний водитель за рулем "Киа Рио" не справился с управлением. Машина выехала на встречную полосу, затем в кювет, где перевернулась.

В ДТП пострадала трехлетняя пассажирка иномарки. Девочку с переломами руки госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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