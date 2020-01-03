2020-01-03T10:41:08+03:00
Общество

В брянском аэропорту ждут первые в этом году самолеты

3 января выполняются рейсы из Санкт-Петербурга, Сочи и Краснодара
Мария Дедкова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В брянском аэропорту 3 января запланированы первые в этом году рейсы. Самолеты полетят в Сочи, Краснодар и Санкт-Петербург.

Лайнер Краснодар – Брянск уже вылетел. Его посадка ожидается в 11.00. Следующий стартует рейс в Сочи. Этот же самолет привезет брянцев обратно. А затем он снова вылетит в Краснодар.

С 3 января авиакомпания, которая летает из Брянска на юг, начинает выполнять рейсы Санкт-Петербург - Брянск – Санкт- Петербург. Время вылета из северной столицы - 13.45. Обратно - -16.30.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В брянском аэропорту ждут первые в этом году самолеты
Юная брянская певица Анастасия Гладилина записала новый клип
3 января брянцев ждет морось и мокрый снег
Дед Мороз поздравил обитателей брянского зоопарка с Новым годом
За сутки под колеса автомобилистов на Брянщине попали три пешехода
Двое брянцев умерли от алкогольного отравления после новогодней ночи
Первый день нового года на Брянщине прошел без серьезных происшествий
В Брянске открылся самый большой в городе каток
Опубликовано фото приезда в Брянск Андрея Миронова и Ларисы Голубкиной
В новогоднюю ночь-2020 на улицы Брянска вышли больше трех тысяч горожан
В центре Брянска заметили «кладбище» елок
В Клинцах рядом с «зеброй» насмерть сбили пешехода
В новогоднюю ночь в Брянске родились семь малышей
Мошенники предлагают брянцам обналичить материнский капитал
В Брянске «Лада» сбила 30-летнюю женщину
В Брянске в новогоднюю ночь столкнулись две легковушки
Через Брянск пытались провезти 250 кило нелегальной красной икры