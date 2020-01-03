В брянском аэропорту ждут первые в этом году самолеты

3 Янв. 2020 2020-01-03T10:41:08+03:00

3 января выполняются рейсы из Санкт-Петербурга, Сочи и Краснодара

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В брянском аэропорту 3 января запланированы первые в этом году рейсы. Самолеты полетят в Сочи, Краснодар и Санкт-Петербург.

Лайнер Краснодар – Брянск уже вылетел. Его посадка ожидается в 11.00. Следующий стартует рейс в Сочи. Этот же самолет привезет брянцев обратно. А затем он снова вылетит в Краснодар.

С 3 января авиакомпания, которая летает из Брянска на юг, начинает выполнять рейсы Санкт-Петербург - Брянск – Санкт- Петербург. Время вылета из северной столицы - 13.45. Обратно - -16.30.

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ИСТОЧНИК KP.RU