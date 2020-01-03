Юная брянская певица Анастасия Гладилина записала новый клип

3 Янв. 2020 2020-01-03T10:29:58+03:00

Исполнительница поздравила своих слушателей с Новым годом

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Юная брянская исполнительница Анастасия Гладилина презентовала новый клип. Девушка исполнила песню, посвященную Новому году. Видео певица опубликовала на своей страничке в социальных сетях накануне праздника. Ролик собрал больше тысячи просмотров.

Музыку и текст композиции написала Анастасия Чеважевская. В клипе Анастасия Гладилина поздравила своих слушателей с Новым годом.

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ИСТОЧНИК KP.RU