2020-01-03T10:29:58+03:00
Общество

Юная брянская певица Анастасия Гладилина записала новый клип

Исполнительница поздравила своих слушателей с Новым годом
Мария Дедкова
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Скриншот YouTube.com, Анастасия ГладилинаСкриншот YouTube.com, Анастасия Гладилина
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Юная брянская исполнительница Анастасия Гладилина презентовала новый клип. Девушка исполнила песню, посвященную Новому году. Видео певица опубликовала на своей страничке в социальных сетях накануне праздника. Ролик собрал больше тысячи просмотров.

Музыку и текст композиции написала Анастасия Чеважевская. В клипе Анастасия Гладилина поздравила своих слушателей с Новым годом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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