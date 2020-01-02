3 января брянцев ждет морось и мокрый снег
Днем воздух прогреется до плюс трех градусов
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В пятницу, 3 января, в Брянской области будет облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшие осадки: мокрый снег и морось. Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области, возможен гололед, а на дорогах - гололедица.
Ветер будет дуть юго-западный со скоростью - 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU