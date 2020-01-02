2020-01-02T23:08:45+03:00
Общество

3 января брянцев ждет морось и мокрый снег

Днем воздух прогреется до плюс трех градусов
Елена РАКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В пятницу, 3 января, в Брянской области будет облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшие осадки: мокрый снег и морось. Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области, возможен гололед, а на дорогах - гололедица.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью - 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
3 января брянцев ждет морось и мокрый снег
Дед Мороз поздравил обитателей брянского зоопарка с Новым годом
За сутки под колеса автомобилистов на Брянщине попали три пешехода
Двое брянцев умерли от алкогольного отравления после новогодней ночи
Первый день нового года на Брянщине прошел без серьезных происшествий
В Брянске открылся самый большой в городе каток
Опубликовано фото приезда в Брянск Андрея Миронова и Ларисы Голубкиной
В новогоднюю ночь-2020 на улицы Брянска вышли больше трех тысяч горожан
В центре Брянска заметили «кладбище» елок
В Клинцах рядом с «зеброй» насмерть сбили пешехода
В новогоднюю ночь в Брянске родились семь малышей
Мошенники предлагают брянцам обналичить материнский капитал
В Брянске «Лада» сбила 30-летнюю женщину
В Брянске в новогоднюю ночь столкнулись две легковушки
Через Брянск пытались провезти 250 кило нелегальной красной икры