Дед Мороз поздравил обитателей брянского зоопарка с Новым годом
Животных угостили праздничным лакомством
Фото: vk.com, группа "Зоопарк города Брянска".
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В Брянске Дед Мороз поздравил обитателей городского зоопарка с Новым годом. Зимний волшебник угостил животных праздничным лакомством, сообщают в группе зоопарка в соцсети.
Также Дед Мороз приготовил подарок для всех юных посетителей зоопарка.
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ИСТОЧНИК KP.RU