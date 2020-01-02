2020-01-02T20:50:40+03:00
Общество

Дед Мороз поздравил обитателей брянского зоопарка с Новым годом

Животных угостили праздничным лакомством
Елена РАКОВА
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Фото: vk.com, группа "Зоопарк города Брянска".Фото: vk.com, группа "Зоопарк города Брянска".
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В Брянске Дед Мороз поздравил обитателей городского зоопарка с Новым годом. Зимний волшебник угостил животных праздничным лакомством, сообщают в группе зоопарка в соцсети.

Также Дед Мороз приготовил подарок для всех юных посетителей зоопарка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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